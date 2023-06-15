МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в четверг утром на 1% и более после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР в основном поднимаются

По состоянию на 7.49 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 22,15 доллара, или на 1,12%, до 1946,75 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 2,48% — до 23,508 доллара за унцию.

ФРС по итогу заседания в среду ожидаемо сохранила учётную ставку на уровне 5-5,25% годовых после цикла из повышений на десяти заседаниях подряд. При этом регулятор допустил, что ставка может быть повышена до конца года. Следующее заседание Федрезерва пройдет 25-26 июля.

Подобный шаг воспринимается позитивно на рынках более рискованных финансовых активов в ущерб спросу на защитные, подобные золоту. Также негативно на котировки драгметалла могло повлиять снова начавшееся укрепление доллара к другим основным мировым валютам.