МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу утром немного снижается, свидетельствуют данные торгов. Биржевые цены на газ в Европе закрылись ниже 450 долларов за тысячу кубов

По состоянию на 8.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 3,05 доллара, или на 0,15%, до 1 967,65 доллара за тройскую унцию. Июльский фьючерс на серебро дешевеет на 0,04% — до 23,938 доллара за унцию.

Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) увеличивается до 3,738% с 3,726% в предыдущий торговый день. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив. Их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.