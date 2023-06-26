МОСКВА, 26 июн — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник растет на фоне удешевления доллара и опасений по поводу перспектив поставок из-за ситуации в Чили, свидетельствуют данные торгов. Цена на медь пошла вниз после решения ЦБ Китая

По состоянию на 7.51 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,36% — до 3,8312 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца опустилась на 2,14% — до 8 390,5 доллара, алюминия — на 1,2%, до 2 174,5 доллара, цинка — на 3,73%, до 2 364,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижался на 0,14%, до 102,76 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в других валютах.

Кроме того, по данным агентства Блумберг, крупнейший производитель меди в мире, чилийская Codelco, сообщила о приостановке работы на руднике Andina в связи с сильными дождями в стране. Такие новости вызвали опасения по поводу перспектив поставок, что позитивно для котировок промышленного металла.