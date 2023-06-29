МОСКВА, 29 июн — ПРАЙМ. Кабмин РФ утвердил список семян сельхозкультур, ввоз которых из недружественных стран может быть ограничен с 1 октября по 31 декабря 2023 года, соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации. Правительство утвердило стратегию развития беспилотной авиации России

"Утвердить прилагаемый перечень отдельных видов товаров, в отношении которых с 1 октября по 31 декабря 2023 года включительно могут применяться количественные ограничения на ввоз из иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия ", — говорится в тексте постановления.

В список попали картофель семенной, пшеница и меслин семенные, рожь семенная, ячмень семенной, кукуруза семенная, соевые бобы семенные, семена рапса, семена подсолнечника и семена сахарной свеклы.

Минсельхозу поручено при необходимости представлять правительству предложения по объемам квот на ввоз этих категорий семян и о правилах их распределения.