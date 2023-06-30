МОСКВА, 30 июн — ПРАЙМ. Стоимость золота по итогам второго квартала снизилась на 2%, но за первое полугодие показала рост на 5,7%, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото снижается в первый день торговой недели

По итогам пятницы цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на 0,6% — до 1 929,4 доллара за тройскую унцию. За второй квартал золото показало снижение на 2%, а по итогам полугодия — рост на 5,7%. За июнь драгоценный металл подешевел на 2,7%.

"Для цен на золото это был болезненный квартал. В условиях, когда фондовые рынки перешли на новый уровень, а опасения по поводу рецессии успокоились, спрос на активы-убежища получил серьезный удар, и резкое ралли реальной доходности также не пошло золоту на пользу", — приводит портал MarketWatch слова старшего инвестиционного аналитика XM Мариоса Хаджикириакоса (Marios Hadjikyriacos).

Опасения рецессии на рынках усилились после коллапса ряда американских банков в марте текущего года. Аналитики предполагали, что вследствие этого Федеральная резервная система (ФРС) США возьмет паузу в ужесточении монетарной политики, однако на майском заседании регулятор вновь повысил учетную на 25 базисных пунктов, до 5-5,25%. Затем, на июньском заседании, ФРС сохранил ставку на этом уровне, однако ее глава Джером Пауэлл не исключил дальнейшего ужесточения политики регулятора.