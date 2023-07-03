МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник утром показывает снижение, свидетельствуют данные торгов. Трейдеры оценивают перспективы политики Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке. В России вырос средний чек на ювелирные украшения

По состоянию на 9.12 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,8 доллара, или на 0,3% — до 1 923,6 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,2% — до 23,067 доллара за унцию.

В среду будет опубликован протокол июньского заседания Федрезерва, в котором могут содержаться подсказки о дальнейших планах регулятора по ставке.

По итогам встречи в прошлом месяце центробанк сохранил базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых. По данным CME Group, 87,4% аналитиков закладывают повышение ставки в текущем месяце на 25 базисных пунктов. Заседание запланировано на 25-26 июля.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как это влияет на стоимость доллара, от которого зависят котировки драгметалла. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.