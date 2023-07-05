МОСКВА, 5 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в среду утром практически не меняется, свидетельствуют данные торгов. Рынки ожидают публикацию протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В России вырос средний чек на ювелирные украшения

По состоянию на 8.01 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 0,65 доллара, или на 0,03% — до 1 932,95 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,17% — до 23,135 доллара за унцию.

В среду ожидается публикация протокола июньского заседания ФРС. В прошлом месяце регулятор сохранил ключевую ставку, прервав длительный цикл ужесточения. Как считают аналитики, в июле Федрезерв может продолжить увеличение ставки. По данным CME Group, 88,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.