МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром показывает снижение после выхода в среду протокола июньского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Золото подорожало в ожидании экономических статданных недели

По состоянию на 7.47 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 3,55 доллара, или на 0,18% — до 1 923,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,38% — до 23,312 доллара за унцию.

Рынки обращают внимание на протокол заседания Федрезерва, это поддержало ожидания дальнейших повышений. Согласно документу, регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки в 2023 году на фоне высокой инфляции. Вместе с этим участники заседания посчитали целесообразным дальнейшее замедление повышений, чтобы оценить последствия совокупного ужесточения политики.

По данным CME Group, 88,7% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%.

Золото чувствительно к монетарной политике ФРС, так как она влияет на курс доллара. Традиционно ужесточение монетарной политики поддерживает доллар, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.