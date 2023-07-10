МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Золотодобывающие предприятия и аффинажные заводы смогут получать генеральные лицензии на экспорт под еще не произведенные драгоценные металлы, следует из постановления Правительства РФ "О выдаче генеральных лицензий на экспорт аффинированных золота, серебра, платины и металлов платиновой группы". Из-за продаж золота центробанками цены в июне упали с майских максимумов

В период действия предыдущего постановления (до 31 марта текущего года) основным условием для получения генеральной лицензии являлось нахождение металла в собственности предприятий.

"Данное требование не отвечает в полной мере интересам добытчиков и производителей драгоценных металлов, поскольку на этапе оформления лицензии весь планируемый к экспорту объем аффинированного драгоценного металла может быть еще не выработан (и на него было невозможно получить экспортную лицензию — ред.), — отмечено в материалах департамента государственного регулирования отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней.

Так, например, аффинажные заводы ежегодно заключают договоры на приобретение в собственность сырья для аффинажа, а также на его переработку с правом выкупа аффинажных драгоценных металлов, согласно которым поставка сырья и соответственно его аффинаж осуществляются отдельными партиями в течение установленного срока (как правило, календарного года).

Генеральные лицензии будет выдавать министерство промышленности и торговли на основании согласованного Минфином заявления от предприятий "субъектам добычи драгоценных металлов и организациям, имеющим право осуществлять аффинаж драгоценных металлов, в соответствии с перечнем таких организаций, утвержденным Правительством РФ, на экспорт аффинированных драгоценных металлов, находящихся в собственности или которые будут находиться в собственности при помещении под таможенную процедуру экспорта".