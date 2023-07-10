МОСКВА, 10 июл — ПРАЙМ. Золото в понедельник утром дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Sokolov отчитался о сокращении российского ювелирного рынка

По состоянию на 8.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускалась на 5,95 доллара, или на 0,31%, до 1 926,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро также дешевел, на 0,33% — до 23,218 доллара за унцию.

В понедельник индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,55%, до 102,46 пункта. Так, удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,083% с уровня прошлого закрытия в 4,052%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.