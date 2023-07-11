МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник растет на фоне удешевления доллара перед статистикой по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Цены на медь продолжают снижение

По состоянию на 7.21 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,61% — до 3,8117 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 0,02% — до 8 372,5 доллара, алюминия — на 0,07%, до 2 147 долларов, цинка — уменьшилась на 0,38%, до 2 353 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к текущему моменту снижается на 0,2%, до 101,77 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Ожидания замедления инфляции в США оказывают давление на доллар. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее.