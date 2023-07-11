МОСКВА, 11 июл — ПРАЙМ. Цена на золото во вторник утром слабо растет, свидетельствуют данные торгов. При этом индекс доллара снижается в преддверии публикации данных по инфляции в США. Доллар дешевеет к мировым валютам

По состоянию на 8.54 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3 доллара, или на 0,16% — до 1 934 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,38% — до 23,433 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,18%, до 101,79 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

В среду инвесторы ожидают выхода статистики по инфляции в США. Аналитики предполагают, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном — на 0,3% после роста на 0,1% в мае.

Замедление годовой инфляции может способствовать скорому завершению цикла ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Однако в текущем месяце по-прежнему ожидается увеличение ставки. По данным CME Group, 92,4% аналитиков закладывают повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов в июле с текущего уровня 5-5,25%. На декабрь 53,8% аналитиков допускают ставку на уровне 5,25-5,5%.

Кроме того, в среду ФРС выпустит свою "Бежевую книгу" — сводку комментариев об экономическом положении в стране.