МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в среду растет на фоне удешевления доллара перед выходом статистики по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Мировые цены на медь пошли вверх

По состоянию на 7.43 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,65% — до 3,797 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов вторника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,6% — до 8 322,5 доллара, алюминия — поднялась на 1%, до 2 168,5 доллара, цинка — на 0,13%, до 2 356 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 101,38 пункта. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Ожидания замедления инфляции в США оказывают давление на доллар. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3,1% с 4% месяцем ранее.