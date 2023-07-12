МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром умеренно растет, пока курс доллара и доходность десятилетних гособлигаций США снижаются, свидетельствуют данные торгов. Золото подорожало на ослабевающем долларе

По состоянию на 7.53 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 6,35 доллара, или на 0,33%, до 1 943,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,63% — до 23,427 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 101,38 пункта. Удешевление доллара делает золото более доступным для покупки в другой валюте.

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижается до 3,964% с 3,980% по сравнению с предыдущим торговым днем. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надежный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

В среду рынки ждут публикации статистики по инфляции в США. Аналитики предполагают, что по итогам июня потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее, а в месячном — на 0,3% после роста на 0,1% в мае.