МОСКВА, 13 июл ПРАЙМ. Цена на медь растет в четверг, свидетельствуют данные торгов. При этом курс доллара снижается после выхода днем ранее данных о замедлении инфляции в США. Медь растет в цене на фоне данных КНР и ослабления доллара

По состоянию на 7.30 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,26% — до 3,8632 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 2,13% — до 8 499,5 доллара, алюминия — на 3,11%, до 2 236 долларов, цинка — на 2,95%, до 2 425,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,06%, до 100,46 пункта. Днем ранее индекс упал на 1,2%. Ослабление доллара поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Удешевление доллара связано со статистикой из США, опубликованной в среду. Годовая инфляция в стране по итогам июня замедлилась до 3% с 4% в мае при прогнозе в 3,1%. В результате на рынках растет уверенность, что Федеральная резервная система (ФРС) США свернет цикл ужесточения монетарной политики после повышения ставки в июле.