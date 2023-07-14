МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Цена на медь в пятницу опускается после двухдневного роста, связанного с ослаблением доллара, свидетельствуют данные торгов. Цены на медь достигли трехнедельного максимума

По состоянию на 7.37 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32% — до 3,9393 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). За предыдущие две торговые сессии медь суммарно подорожала на 4,6%.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов четверга стоимость тонны меди с поставкой через три месяца поднялась на 2,29% — до 8 694 долларов, алюминия — на 1,88%, до 2 278 долларов, цинка — на 2,21%, до 2 479 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшается на 0,1%, до 99,67 пункта, с начала недели снижение составляет 2,6%. Более дешевый доллар поддерживает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их более доступными для покупки в другой валюте.

Ослабление американской валюты связано с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может свернуть цикл ужесточения политики после июльского повышения ставки. Регулятор с прошлого года повышал ставку на фоне высокой инфляции.