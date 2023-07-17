МОСКВА, 17 июл — ПРАЙМ. Консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports в первом полугодии 2023 года снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 35,7%, до 393 тысяч TEU, сообщает компания. Грузооборот на юге России вырос на 38,1 процента за первое полугодие

"Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Global Ports в первом полугодии 2023 года снизился на 35,7%", — сообщает компания, уточнив, что показатель составил 393 тысячи TEU.

Консолидированный контейнерный грузооборот морских терминалов Global Ports сократился во втором квартале 2023 года на 16,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 208 тысяч TEU.

"Высокие показатели на Дальнем Востоке оказались недостаточными для компенсации снижения грузооборота терминалов на Балтике, который был сильно зависим от международных судоходных линий, ушедших с рынка во II квартале 2022 года и III квартале 2022 года", — поясняет компания. Вместе с тем, показатель второго квартала вырос по сравнению с первым кварталом 2023 года на 11,7%.

"На фоне сохраняющегося высокого спроса в Дальневосточном и Азово-Черноморском бассейнах и постепенного увеличения количества прямых судозаходов в Балтийском бассейне, российский рынок морской контейнерной перевалки вырос во II квартале 2023 года на 33,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в I полугодии 2023 года увеличился на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — добавляют в компании.

Перевалка контейнеров на дальневосточном терминале Global Ports "Восточная стивидорная компания" увеличилась во втором квартале на 15,1% и в первом полугодии на 16,3%. Грузооборот терминалов Global Ports на Балтике снизился во втором квартале и в первом полугодии 2023 года на 49,7% и 78,1% соответственно, уточняют в Global Ports.

Компания также сообщила об увеличении коэффициента использования временно свободных контейнерных мощностей на терминалах на российской Балтике.

"Грузооборот навалочных грузов Global Ports вырос во II квартале 2023 года на 119,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 1,7 миллиона тонн, а по итогам I полугодия 2023 года увеличился на 125,3% до 3 миллионов тонн", — отмечает компания.

Global Ports Investments PLC – ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке по объему мощностей и контейнерному грузообороту. Компания управляет пятью морскими контейнерными терминалами в РФ ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии ("Мулти-Линк" в Хельсинки и Котке). Также владеет внутренним контейнерным терминалом "Логистический парк "Янино" под Санкт-Петербургом. Группе" Дело" принадлежит 61,5% акций компании.