ВАШИНГТОН, 18 июл — ПРАЙМ. Заявление администрации президента США о том, что решение России не продлевать действие черноморской зерновой инициативы привели к взлету цен на продовольственные товары, не совпало с фактической динамикой котировок на сырьевом рынке. Страхование кораблей России не изменится после отказа от зерновой сделки

В понедельник координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга указал на резкий рост стоимости продовольствия в результате решения России выйти из зерновой сделки. “Цены пошли вверх сегодня — кукуруза, соевые бобы и пшеница. Все взлетели сегодня в результате этого решения”, — сообщил он журналистам на вопрос о влиянии на продовольственные цены решения Москвы.

Кирби подчеркнул, что влияние на мировые цены видно “уже сейчас”.

В действительности, стоимость фьючерсов на пшеницу на чикагской товарной бирже в понедельник к закрытию торгов снижается на 1,17%. Пшеница на бирже в Чикаго в понедельник временно дорожала более чем на 3% после комментариев пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова относительно зерновой сделки, сентябрьский фьючерс рос до 6,89 доллара за бушель, однако вскоре начал снижаться до уровня 6,53 доллара за бушель.

Согласно графику изменения стоимости, на момент заявления представителя Белого дома цена на пшеницу уже была ниже уровня открытия торгов.

Схожая динамика наблюдается и по кукурузе. Стоимость декабрьского фьючерса на бирже к концу дня падает еще сильнее — на 1,5% до 5,06 доллара за бушель.

При этом изменение стоимости соевых бобов, о которых также упомянул Кирби, хоть и было положительным на торгах понедельник, но не свидетельствует о “взлете”. Ноябрьский фьючерс вырос на полпроцента.

Россия в понедельник уведомила Турцию, Украину и ООН о том, что возражает против продления зерновой сделки. Это означает отзыв российских гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора в северо-западной акватории Черного моря. Для этого района восстанавливается режим временно опасного для судоходства. Таким образом, без участия России черноморская зерновая инициатива прекратила свое функционирование с 18 июля.

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. Президент РФ Владимир Путин указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Зерновая инициатива является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач были обозначены переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти — Одесса" и ряд других мер. Как отмечали в Москве, эта часть пакетной договоренности не выполнялась.