МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром на фоне ослабевающего доллара, свидетельствуют данные торгов.

Нефтяное месторождение им. В. Филановского

Цены на нефть коррекционно растут

По состоянию на 10.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 9,15 доллара, или на 0,47%, до 1 965,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,49% — до 25,137 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,23%, до 99,62 пункта, оставаясь ниже отметки в 100 пунктов впервые с апреля 2022 года. Так, удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Драгоценный металл, как и американская валюта, ожидают заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет на следующей неделе, 25-26 июля. Замедление инфляции в США, которое продемонстрировала статистика прошлой недели, усилило надежды на скорое завершение долгого цикла ужесточения монетарной политики. Тем не менее, по данным CME Group, 97,3% аналитиков прогнозируют повышение ставки в июле на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.