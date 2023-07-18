МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет во вторник утром на фоне ослабевающего доллара, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть коррекционно растут

По состоянию на 10.24 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 9,15 доллара, или на 0,47%, до 1 965,55 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,49% — до 25,137 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,23%, до 99,62 пункта, оставаясь ниже отметки в 100 пунктов впервые с апреля 2022 года. Так, удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.

Драгоценный металл, как и американская валюта, ожидают заседания Федеральной резервной системы США, которое пройдет на следующей неделе, 25-26 июля. Замедление инфляции в США, которое продемонстрировала статистика прошлой недели, усилило надежды на скорое завершение долгого цикла ужесточения монетарной политики. Тем не менее, по данным CME Group, 97,3% аналитиков прогнозируют повышение ставки в июле на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.