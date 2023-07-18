МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером поднимается на 1,3% на фоне снижения доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на золото стабилизировались на фоне ослабления доллара

По состоянию на 18.58 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 25,25 доллара, или на 1,29%, до 1 981,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,36% — до 25,358 доллара за унцию.

"Несколько умеренно бычьих факторов сегодня работают в пользу "быков" рынка драгоценных металлов, включая ослабление индекса доллара США, рост цен на нефть и снижение доходности казначейских облигаций США", — приводит портал MarketWatch слова старшего аналитика Kitco.com Джима Уайкоффа (Jim Wyckoff).

Доходность десятилетних гособлигаций США (US Treasuries) снижалась до 3,774% с 3,797%. Гособлигации США составляют альтернативу золоту как "надёжный" актив, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику. Нефть при этом дорожает на 1,4%.

Рынки также оценивают слабую макростатистику из США. Так, розничные продажи в стране в июне выросли в месячном выражении слабее ожиданий, а промышленное производство неожиданно снизилось. Такая статистика поддержала ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) США может после июльского увеличения ставки свернуть цикл повышений.

Золото чувствительно к статистике из США и сигналам о монетарной политике ФРС, так как это влияет на курс доллара. Традиционно ослабление монетарной политики сдерживает доллар и поддерживает стоимость золота.