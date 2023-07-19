МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цена на золото в среду утром незначительно снижается после значительного роста во вторник, свидетельствуют данные торгов. Котировки нефти растут на фоне снижения доллара

По состоянию на 8.32 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,35 доллара, или на 0,07%, до 1 979,45 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,09% — до 25,238 доллара за унцию.

Во вторник золото подорожало на 1,25%. Положительной динамике способствовала слабая макростатистика из США. Розничные продажи в стране в июне выросли в месячном выражении меньше прогнозов, а промышленное производство неожиданно снизилось.

Таким образом, статистика усилила ожидания, что Федеральная резервная система (ФРС) США после июльского увеличения ставки свернет цикл повышений. Драгметалл чувствителен к сигналам по монетарной политике ФРС, поскольку это влияет на курс доллара.

При этом индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) в среду утром увеличивается на 0,11%, до 100,5 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке в другой валюте.