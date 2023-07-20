МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слегка растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают статистику по запасам этого вида сырья в США. Стоимость золота стабильна после роста днем ранее

По состоянию на 8.23 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,03% — до 79,48 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 75,34 доллара.

Днем ранее были опубликованы статистические данные, из которых следует, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились всего на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, — до 457,4 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 2,4 миллиона. Запасы бензина снизились слабее ожиданий — на 1,1 миллиона баррелей вместо 1,6 миллиона.

При этом положительное влияние на котировки "черного золота" могут оказывать ожидания по поводу снижения нефтяных поставок на фоне усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта.