2023-07-20T08:33:47+03:00
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Цены на нефть слегка растут
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Мировые цены на нефть в четверг утром слегка растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают статистику по запасам этого вида сырья в США. По состоянию на 8.23 мск цена... ПРАЙМ, 20.07.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, нефть, торги
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром слегка растут, свидетельствуют данные торгов. Рынки оценивают статистику по запасам этого вида сырья в США.
По состоянию на 8.23 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent символически росла на 0,03% — до 79,48 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,07%, до 75,34 доллара.
Днем ранее были опубликованы статистические данные, из которых следует, что коммерческие запасы нефти в США за неделю по 14 июля сократились всего на 0,7 миллиона баррелей, или 0,2%, — до 457,4 миллиона баррелей, ожидалось снижение на 2,4 миллиона. Запасы бензина снизились слабее ожиданий — на 1,1 миллиона баррелей вместо 1,6 миллиона.
При этом положительное влияние на котировки "черного золота" могут оказывать ожидания по поводу снижения нефтяных поставок на фоне усилий стран ОПЕК+ по сокращению добычи и экспорта.