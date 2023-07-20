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2023
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Цена золота растет на торгах четверга
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота растет в четверг утром на фоне ослабевающего доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.42 мск цена августовского фьючерса на золото на... ПРАЙМ, 20.07.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, золото, мир, торги
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 20 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота растет в четверг утром на фоне ослабевающего доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.42 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,45 доллара, или на 0,22%, до 1 984,85 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,08% — до 25,367 доллара за унцию.
В то же время индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,17%, до 100,11 пункта. Так, удешевление доллара делает золото более доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Рынки пребывают в ожидании заседания Федеральной резервной системы США, запланированного на 25-26 июля. По данным CME Group, 99,8% аналитиков прогнозируют повышение ставки в июле на 25 базисных пунктов — до 5,25-5,5%.