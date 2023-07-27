С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Танзания будет рада принять российские компании для добычи алмазов, когда они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко. Аналитик заявил о высоком мировом спросе на российские алмазы

"Мы приглашаем Россию для разведки алмазов. Мы пока не получали сообщение от российских компаний об их заинтересованности в добыче алмазов у нас в стране. Но если мы получим такое сообщение, то будем очень рады принять их", — сообщил министр.

Кроме того, Танзания заинтересована в российских вложениях в других смежных областях, добавил Битеко.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.