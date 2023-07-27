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2023
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Танзания пригласила российские компании добывать алмазы в стране
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Танзания будет рада принять российские компании для добычи алмазов, когда они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко. "Мы... ПРАЙМ, 27.07.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, алмазы, рф, танзания
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 июл — ПРАЙМ. Танзания будет рада принять российские компании для добычи алмазов, когда они проявят интерес, заявил РИА Новости министр полезных ископаемых Танзании Дото Машака Битеко.
"Мы приглашаем Россию для разведки алмазов. Мы пока не получали сообщение от российских компаний об их заинтересованности в добыче алмазов у нас в стране. Но если мы получим такое сообщение, то будем очень рады принять их", — сообщил министр.
Кроме того, Танзания заинтересована в российских вложениях в других смежных областях, добавил Битеко.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.