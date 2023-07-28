МОСКВА, 28 июл — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром стабилизируется после снижения на 1,2% днем ранее, рост поддерживает также удешевление доллара к иене, свидетельствуют данные торгов. Президент Зимбабве осудил запрет российских алмазов на международном рынке

По состоянию на 8.21 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 4,45 доллара, или на 0,23%, до 1 950,15 доллара за тройскую унцию, в четверг показатель сократился на 1,2%. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,01% — до 24,37 доллара за унцию.

Курс доллара к иене при этом опускается на 0,5%. Ослабление доллара поддерживает спрос на золото, которое в этом случае становится более доступным для покупки в другой валюте. Иена укрепляется к доллару после заседания Банка Японии.

В то же время днем ранее золото подешевело после публикации сильной статистики из США. Так, рост ВВП страны во втором квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,4% в пересчете на год. Аналитики в ожидали увеличения американской экономики на 1,8%. В результате индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) вырос в четверг на 0,6%.

Золото чувствительно макростатистике из США, поскольку это отражается на курсе доллара, который влияет на котировки драгметалла. Сильная макростатистика поддерживает американскую валюту, что негативно для стоимости золота.