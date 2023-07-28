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Мозамбикский министр рассказал, куда пойдут инвестиции российских компаний
Товарно-сырьевые рынки
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Министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Карлуш Закариаш выразил уверенность, что больше российских компаний будут инвестировать в нефть и газ республики после саммита... ПРАЙМ, 28.07.2023
нефть, энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, новости, газ, инвестиции, рф, мозамбика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Карлуш Закариаш выразил уверенность, что больше российских компаний будут инвестировать в нефть и газ республики после саммита "Россия — Африка", отметил их интерес, но пока без конкретных проектов.
"К нам есть интерес, но пока у нас нет какой-то конкретики. После этого мероприятия, я уверен, мы увидим больше российских компаний, инвестирующих в нефть и газ, минералы", — сказал Закариаш журналистам в кулуарах саммита "Россия — Африка".
В августе 2019 года "Роснефть" подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.
Закариаш отметил, что встречался с "Роснефтью" накануне. По его словам, стороны готовы продолжать обсуждение сотрудничества.
Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.