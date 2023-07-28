С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 июл — ПРАЙМ. Министр минеральных ресурсов и энергетики Мозамбика Карлуш Закариаш выразил уверенность, что больше российских компаний будут инвестировать в нефть и газ республики после саммита "Россия — Африка", отметил их интерес, но пока без конкретных проектов. "Агроэкспорт" оценил рост поставок мяса птицы в Африку

"К нам есть интерес, но пока у нас нет какой-то конкретики. После этого мероприятия, я уверен, мы увидим больше российских компаний, инвестирующих в нефть и газ, минералы", — сказал Закариаш журналистам в кулуарах саммита "Россия — Африка".

В августе 2019 года "Роснефть" подписала с Мозамбиком соглашение по разработке шельфовых месторождений природного газа в этой стране.

Закариаш отметил, что встречался с "Роснефтью" накануне. По его словам, стороны готовы продолжать обсуждение сотрудничества.

Второй саммит и экономический и гуманитарный форум "Россия — Африка" проходит 27-28 июля в Санкт-Петербурге. РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.