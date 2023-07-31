МОСКВА, 31 июл — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром уменьшаются, при этом котировки могут завершить июль ростом более чем на 10% за счёт увеличения спроса и сокращения предложения, и это может стать максимальным результатом для этого вида сырья более чем за год, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Фондовые биржи АТР в основном растут

По состоянию на 7.35 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,52%, до 83,97 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 80,2 доллара.

При этом за весь месяц нефть Brent может подорожать на 12%, что станет самым сильным ростом с мая 2022 года, а нефть WTI — почти на 13,5%, последний раз такой рост наблюдался в январе 2022 года.

Июль может также стать вторым месяцем роста нефтяных котировок подряд, и таким образом с начала лета рост стоимости нефти может составить 15,5% и 17,7% соответственно.

"Рекордно высокий спрос и сокращение поставок из Саудовской Аравии вернули дефицит", — приводит агентство Bloomberg слова аналитиков Goldman Sachs Group Inc.