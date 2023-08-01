ВАШИНГТОН, 1 авг — ПРАЙМ. Стоимость пшеницы на товарной бирже в Чикаго в понедельник опустилась до 6,66 доллара за бушель, впервые оказавшись ниже своего уровня на дату прекращения действия черноморской зерновой инициативы 18 июля, вопреки заявлениям американского госдепартамента о повышении цен на зерно на 17%. С украинским зерном беда: все покупают российское, а Запад платит

Как свидетельствуют данные торгов, стоимость фьючерса на поставку пшеницы в сентябре 2023 года на бирже снизилась более чем на 5,3% до уровня 6,66 доллара за бушель по сравнению с показателем 7,04 доллара за бушель на момент закрытия торгов в пятницу 28 июля.

При этом 18 июля, когда действие зерновой сделки прекратилось по решению России, стоимость фьючерса составляла 6,7 доллара за бушель на дату закрытия торгов. Своего максимального значения за месяц цена пшеницы достигала 25 июля, составляя 7,77 доллара.

В понедельник официальный представитель американского госдепа Мэттью Миллер на брифинге для журналистов обвинил Россию в намерении "использовать продовольствие в качестве оружия", заявив о "росте на 17% зерновых цен с момента прекращения действия инициативы".

Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.

Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки — поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские — так и не была реализована.