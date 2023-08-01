ПРАГА, 1 авг — ПРАЙМ. Размер акциза на дизельное топливо в Чехии с 1 августа повышен на 1,5 кроны (около 0,06 доллара) на литр, вернувшись к уровню июня 2022 года согласно решению, принятому ранее властями республики, на заправках цены выросли примерно на 1,8-2,3 кроны (около 0,08-0,1 доллара), до 34,5-34,8 кроны (около 1,56-1,58 доллара) за литр, сообщило новостное издание Idnes. Чехия может пострадать из-за украинского зерна, пишет СМИ

"В результате нынешнего повышения размер акциза на дизельное топливо вернулся на уровень к 1 июня 2022 года, когда из-за начала военного конфликта на Украине цены на автомобильное топливо резко подскочили, достигнув уровня 47-49 крон (около 2,16-2,19 доллара — ред.) за один литр. В связи с этим кабмин, чтобы уменьшить расходы транспортных фирм, принял решение временно снизить на 1,5 кроны размер акциза на оба вида топлива", — говорится в сообщении.

Прежний размер акциза на бензин был восстановлен правительством с 1 октября 2022 года, а размер акциза на дизтопливо, более популярного у транспортников, решено было сохранить до конца 2023 года. Однако, как отмечает издание, в связи с низкими в настоящее время ценами на нефть и нефтепродукты кабмин решил вернуть прежний размер акциза на пять месяцев раньше — с 1 августа. По данным минфина, повышение акциза принесет в казну государства дополнительно около 800 миллионов крон (около 36,4 миллиона долларов) в месяц.

По данным издания, уже в первый день действия нового размера акциза цена одного литра дизтоплива на заправочных станциях выросла примерно на 1,8-2,3 кроны (около 0,08-0,1 доллара). По сведениям издания, транспортные фирмы пока не предполагают в связи с ростом размера акциза увеличения стоимости своих услуг, но в то же время не исключают этого в дальнейшем.

Сейчас средняя цена литра дизтоплива в стране составляет около 34,5-34,8 кроны (около 1,56-1,58 доллара), цена одного литра бензина примерно на 3 кроны (около 0,1 доллара) выше.

При этом цены на дизтопливо в Чехии остаются одними из самых низких в регионе Центральной и Восточной Европы, сообщил во вторник в Twitter глава минфина республики Збынек Станюра. "Дизтопливо в Чехии на 1,2 кроны (около 0,05 доллара — ред.) дешевле, чем в Польше, на 2,9 кроны (около 0,13 доллара — ред.), чем в Словакии, на 4,8 кроны (около 0,2 доллара — ред.), чем в Австрии и на 7,2 кроны (около 0,3 доллара — ред.), чем в Германии. И после возвращения размера акциза на прежний уровень налог у нас останется на более низком уровне, чем в среднем в Европе", — написал Станюра.