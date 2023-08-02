МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Россияне в первом полугодии потратили на ювелирные изделия 141,6 миллиарда рублей, что сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года, расходы увеличились лишь на 1,2%, подсчитал ювелирный холдинг Sokolov. Аналитик заявил о высоком мировом спросе на российские алмазы

"По итогам первого полугодия 2023 года рынок ювелирной розницы России в денежном выражении достиг 141,6 миллиарда рублей, что на 1,2% выше показателей аналогичного периода прошлого года", — заявили там.

Отмечается, что средний чек с начала года вырос на 15% и составил 7100 рублей против 6166 рублей по итогам первой половины 2022 года. При этом среднерыночные розничные цены на ювелирные изделия, по данным Росстата, в июне 2023 года выросли на 10% относительно декабря прошлого года, а относительно мая 2023 года — на 1,8%. В компании подчеркнули, что это связано с ростом стоимости сырья и металла, что в свою очередь приводит к увеличению розничных цен.

Руководитель Аналитического центра Sokolov Алина Колпакова пояснила, что результатом резкого ухода с рынка международных брендов в марте-апреле прошлого года стала разнонаправленная динамика развития рынка в первом и втором квартале текущего года.

"Так, из-за эффекта высокой базы в январе-марте 2022 года (когда мировые и luxury бренды еще работали в России) в первом квартале этого года мы видели снижение рынка год к году на 10%, а во втором квартале – рост на 17% по причине уже низкой базы в особенно турбулентные месяцы второго квартала прошлого года. Только в июне продажи выросли на 21,2%", — подбавила она.

По ее словам, во втором полугодии прогнозируется рост на уровне около 10%, а по году в целом — порядка 6%, до 319 миллиардов рублей.