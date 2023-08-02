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2023
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Объем биржевых торгов углем в Санкт-Петербурге превысил 100 тысяч тонн
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Объем торгов энергетическим углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 100 тысяч тонн, сообщается на сайте биржи. "Объем торгов... ПРАЙМ, 02.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Объем торгов энергетическим углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) превысил 100 тысяч тонн, сообщается на сайте биржи.
"Объем торгов энергетическим углем на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже превысил 100 тысяч тонн", — говорится в сообщении.
Биржевые торги углем стартовали на СПбМТСБ в феврале 2023 года. Глава торговой площадки Алексей Рыбников в конце марта говорил, что ожидает уже в этом году выхода торгов на объемы и ликвидность, позволяющие сформировать индикаторы.
Уточняется, что в качестве участников торгов зарегистрированы все ведущие угольные компании России, среди покупателей присутствуют как крупные генерирующие, так и небольшие торговые компании.
СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, она организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, в том числе сжиженного, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также торги на срочном рынке. Биржа создана в 2008 году.