МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-июля 2023 года вырос почти в 3 раза (+187,4%) в сравнении с аналогичным периодом годом ранее — до 37,1 тонны, по серебру — вырос в 2,55 раза (+155,1%) — до 79,6 тонны, сообщает биржа. Цена на золото растет после двухдневного снижения

В денежном выражении на Московской бирже в январе-июле 2023 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 194,4 миллиарда рублей против 54,1 миллиарда рублей в январе-июле годом ранее. Объем торгов только в июле текущего года составил 53,5 миллиарда рублей, в том числе 9,5 тонны золотом и 13 тонн серебром.

По итогам 2022 года на Московской бирже было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму 122,8 миллиарда рублей, против 209,2 миллиарда рублей в 2021 году.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 98 организаций: 56 банков, 33 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), 7 золотодобывающих компаний, страховая компания, а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.