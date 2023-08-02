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2023
https://1prime.ru/commodities/20230802/841277258.html
Золото дешевеет на укреплении доллара и росте доходности госбондов США
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Золото в среду вечером дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 20.57 мск цена августовского... ПРАЙМ, 02.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, золото, сша, доллар
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Золото в среду вечером дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 20.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,8 доллара, или на 0,29%, до 1 973 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,92% — до 23,858 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 102,49 пункта. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,070% с уровня прошлого закрытия в 4,050%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.
Кроме того, рынки оценивают решение агентства Fitch о снижении американского долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". Отмечалось, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны.