МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Золото в среду вечером дешевеет на фоне укрепления доллара и роста доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. 

Работа Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов

Цена на золото растет после двухдневного снижения

По состоянию на 20.57 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 5,8 доллара, или на 0,29%, до 1 973 долларов за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,92% — до 23,858 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,18%, до 102,49 пункта. Так, укрепление доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте. Также снижению котировок золота способствует рост доходности госбондов США. Доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) растет до 4,070% с уровня прошлого закрытия в 4,050%. Американские гособлигации являются альтернативной инвестицией золоту, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.

Кроме того, рынки оценивают решение агентства Fitch о снижении американского долгосрочного рейтинга дефолта эмитента в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА". Отмечалось, что решение связано с ожидаемым ухудшением фискальной ситуации в США в следующие три года и растущим уровнем государственного долга страны.