МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг утром несколько опускается на фоне удорожания доллара, рынки ждут выход важной статистики по США в пятницу, свидетельствуют данные торгов. Цены на нефть слабо растут после падения днем ранее

По состоянию на 7.35 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,75 доллара, или на 0,19%, до 1 971,25 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,61% — до 23,727 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,1%, до 102,69 пункта, днем ранее показатель поднялся на 0,3%. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Инвесторы в то же время ожидают выхода в пятницу данных по рынку труда США. Эксперты прогнозируют, что безработица в стране в июле осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне.

Эта статистика учитывается Федеральной резервной системой (ФРС) США при принятии решений о монетарной политике. Золото чувствительно к статистике из США и сигналам от ФРС по учетной ставке, так как это влияет на курс доллара.