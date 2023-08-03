МОСКВА, 3 авг — ПРАЙМ. Стоимость меди в четверг показывает некоторые снижение, инвесторы уходят от риска, что сдерживает спрос на промышленный металл, свидетельствуют данные торгов. Цена на золото слабо снижается на укреплении доллара

По состоянию на 7.47 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,15% — до 3,8388 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов среды стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 1,41%, до 8 509,5 доллара, алюминия — на 2,06%, до 2 209 долларов, цинка — на 3,37%, до 2 482,5 доллара.

В четверг азиатские фондовые индексы, в том числе Китая, крупнейшего потребителя меди, опускаются. Динамика вызвана снижением американских фондовых бирж после того, как рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США в иностранной валюте до "АА+" с наивысшего рейтинга "ААА".

Несколько сдерживает снижение стоимости промышленного металла статистика из КНР. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг Китая, по версии делового издания Caixin, в июле вырос до 54,1 пункта с 53,9 пункта месяцем ранее, прогнозировалось сокращение до 52,5 пункта.