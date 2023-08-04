2023-08-04T08:27:32+03:00
2023-08-04T08:27:32+03:00
2023-08-04T08:27:32+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230804/841291680.html
Золото торгуется стабильно утром в пятницу
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Стоимость золота в пятницу утром стабильна после снижения четырёх предыдущих торговых сессий, благодаря которым она отошла от отметки в 2 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют... ПРАЙМ, 04.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, мир, золото, торги
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484236.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484236.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484235.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484235.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484234.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83248/42/832484234.jpg
https://1prime.ru/gas/20230803/841288177.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром стабильна после снижения четырёх предыдущих торговых сессий, благодаря которым она отошла от отметки в 2 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на символические 0,95 доллара, или на 0,05%, до 1 969,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,32% — до 23,622 доллара за унцию.
Стоимость золота закрепляется вблизи отметки в 1 970 долларов за тройскую унцию после четырех торговых сессий снижения подряд. А последующие движения котировок могут быть предопределены очередной макростатистикой.
Так, позднее в пятницу ожидаются данные о рынке труда в США. Согласно прогнозам аналитиков, безработица в стране в июле осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне. Эти данные могут повлиять на американский финансовый рынок, а через него — и на золото.