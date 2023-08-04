МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром стабильна после снижения четырёх предыдущих торговых сессий, благодаря которым она отошла от отметки в 2 тысячи долларов за унцию, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе по итогам четверга выросли на 7,7 процентов

По состоянию на 8.11 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на символические 0,95 доллара, или на 0,05%, до 1 969,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,32% — до 23,622 доллара за унцию.

Стоимость золота закрепляется вблизи отметки в 1 970 долларов за тройскую унцию после четырех торговых сессий снижения подряд. А последующие движения котировок могут быть предопределены очередной макростатистикой.

Так, позднее в пятницу ожидаются данные о рынке труда в США. Согласно прогнозам аналитиков, безработица в стране в июле осталась на уровне в 3,6%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 200 тысяч после увеличения на 209 тысяч в июне. Эти данные могут повлиять на американский финансовый рынок, а через него — и на золото.