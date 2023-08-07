Золото дешевеет во вторник утром на фоне укрепления доллара и в ожидании статистики в США
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается во вторник утром на фоне укрепляющегося доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.22 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 3,35 доллара, или на 0,17%, до 1 972,75 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,58% — до 23,578 доллара за унцию.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 102,16 пункта. Так, удорожание доллара делает золото менее доступным при покупке этого драгметалла в другой валюте и наоборот.
Инвесторы ждут выхода данных об инфляции в США. Минтруд страны опубликует эту информацию в четверг, аналитики прогнозируют, что по итогам июля потребительские цены выросли на 3,3% в годовом выражении после увеличения на 4% месяцем ранее.
Эта статистика может также подсказать инвесторам дальнейшие шаги Федеральной резервной системы (ФРС) США, чье заседание состоится в сентябре. Согласно CME Group, 86,5% аналитиков ждут, что регулятор сохранит учетную ставку на текущем уровне в 5,25-5,5%.
https://1prime.ru/commodities/20230807/841312326.html