МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цена на медь в понедельник утром снижается на укрепляющемся курсе доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар укрепляется в ожидании новостей из США

По состоянию на 8.38 мск сентябрьский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,35% — до 3,841 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца снизилась на 0,44%, до 8 573 долларов, алюминия — выросла на 0,11%, до 2 232,5 доллара, цинка — на 0,76%, до 2 504 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к текущему моменту растет на 0,14%, до 100,91 пункта. Укрепление доллара снижает спрос на сырьевые товары, в том числе медь, делая их менее доступными для покупки в другой валюте.

Также инвесторы ждут китайской статистики, так как КНР является одним из крупнейших импортеров меди в мире. Во вторник таможенное управление Китая опубликует данные объема импорта и экспорта в стране. А газета The Washington Post на выходных сообщила, что импорт США из Китая с января по май сократился на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.