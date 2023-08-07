МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Потребление стали в России по итогам первого полугодия 2023 года составило 23,19 миллиона тонн, что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании "Северсталь". Потребление газа в Чехии сократилось на 13 процентов

"Емкость рынка металлопроката в РФ в I полугодии 2023 года увеличилась на 8% относительно I полугодия 2022 года. Строительный сегмент вырос на 11% к аналогичному периоду прошлого года. Основными драйверами металлопотребления остаются государственная поддержка строительства социального и коммерческого жилья, стабильный интерес к складской недвижимости, где сохраняются низкие показатели вакантности, и спрос на индивидуальное жилое строительство, в том числе при поддержке специальных ипотечных банковских программ", — говорится в сообщении.

Рост потребления в секторе машиностроения составил 5%, до 2,36 миллиона тонн стали. Это обеспечено за счет восстановления сегментов автомобилестроения и железнодорожного машиностроения, где отмечается увеличение производства легковых авто и высокий спрос на вагоны. Сохраняется высокая конкуренция со стороны китайских производителей в поставках готовой техники, в частности, горнодобывающей.

Потребление в энергетическом сегменте продемонстрировало спад — 6% год к году, он обусловлен временным снижением потребности в трубах большого диаметра из-за завершения проектов, стартовавших в 2021-2022 годах. Отсутствие определенности по добыче углеводородов в связи с санкциями на экспорт продукции не дают однозначного прогноза развития отрасли.

Положительную динамику в первом полугодии продемонстрировал строительный сектор. В нем рост объемов потребления составил 11%, до 18,18 миллиона тонн.

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (77,03% акций). В компании работают 46 тысяч человек. В 2022 году "Северсталь" выпустила 10,692 миллиона тонн стали.