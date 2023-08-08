МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника в пятый раз с начала августа обновила рекорд, ускорив темпы роста почти до 1,5% и превысив 61 тысячу рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Акциз на дизтопливо в Чехии с августа повышен, сообщило СМИ

Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало во вторник на 1,46% — до 61 224 рублей за тонну. Это уже пятое рекордное значение с начала месяца, хотя в предыдущие дни темпы роста были ниже 1%. Бензин Аи-95 также подорожал — на 0,49%, до 67 714 рублей за тонну. Марка же Аи-92 подешевела на 0,48% — до 61 473 рублей.

Мазут второй день подряд также бьет ценовые рекорды, за торговый день вырос в цене на 1,62%, до 34 184 рубля. Авиакеросин подорожал на 0,15% — до 65 098 рубля за тонну. В то же время сжиженные углеводородные газы (СУГи) подешевели на 3,58% — до 19 581 рубля.

В пятницу Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости очередной рекорд биржевой цены дизтоплива, сообщило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

На прошлой неделе правительство России своим постановлением обязало нефтяников увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена с 12% до 13%, а для дизельного топлива — с 8,5% до 9,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.

Президент России Владимир Путин в конце июля подписал закон, вносящий комплексные изменения в Налоговый кодекс. Документ в том числе корректирует топливный демпфирующий механизм, подразумевающий выплаты из госбюджета при разнице внутренних и экспортных цен на топливо. Поправки на 50% сокращают субсидии нефтяным компаниям с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу.