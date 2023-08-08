МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Цена золота опускается во вторник вечером на фоне удорожания доллара к мировым валютам после слабой статистики из Китая, свидетельствуют данные торгов. Италия приостановила выдачу россиянам "золотых виз" за инвестиции

По состоянию на 17.39 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,6 доллара, или на 0,34%, до 1 963,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 1,49% — до 22,887 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,62%, до 102,68 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте.

Ранее таможня Китая сообщила о значительном снижении экспорта и импорта страны в прошлом месяце. Так, экспорт из КНР в июле упал на 14,5% в годовом выражении при прогнозе снижения на 12,5%. Импорт уменьшился на 12,4%, в то время как аналитики ожидали сокращения только на 5%.

"Несмотря на укрепление доллара, золото держится хорошо, учитывая распродажи других сырьевых товаров. Если мировые экономические перспективы продолжат ухудшаться, то золото должно получить спрос", — приводит портал MarketWatch мнение старшего рыночного аналитика Oanda Эдварда Мойи (Edward Moya).

Трейдеры на таком фоне не склонны рисковать. Это привело к снижению фондовых бирж Азии и Европы, удешевлению нефти и меди. Доллар же получил поддержку как более надежный актив.