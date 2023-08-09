2023-08-09T09:29:28+03:00
2023-08-09T09:29:28+03:00
2023-08-09T09:29:28+03:00
2023
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Золото слабо дорожает при снижении доходности госбондов США
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота умеренно растет в среду утром, чему может способствовать снижение доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.18 мск цена... ПРАЙМ, 09.08.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду утром, чему может способствовать снижение доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 9.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,19 доллара, или на 0,19%, до 1 963,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,49% — до 22,918 доллара за унцию.
Для роста котировок золота, в частности, благоприятно снижение доходности американского госдолга. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) сокращается до 4,009% с уровня прошлого закрытия в 4,022%.
Американские гособлигации — альтернативное золоту направление "безопасных" вложений, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.