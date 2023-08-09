МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота умеренно растет в среду утром, чему может способствовать снижение доходности американских госбондов, свидетельствуют данные торгов. Доллар слабеет перед выходом статистических данных в США

По состоянию на 9.18 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растет на 0,19 доллара, или на 0,19%, до 1 963,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,49% — до 22,918 доллара за унцию.

Для роста котировок золота, в частности, благоприятно снижение доходности американского госдолга. Так, доходность десятилетних гособлигаций (US Treasuries) сокращается до 4,009% с уровня прошлого закрытия в 4,022%.

Американские гособлигации — альтернативное золоту направление "безопасных" вложений, поэтому их котировки, как правило, имеют разнонаправленную динамику.