2023-08-11T09:05:13+03:00
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2023-08-11T09:05:13+03:00
2023
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Золото немного дешевеет на данных об ускорении инфляции в США
Товарно-сырьевые рынки
Новости
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Стоимость золота в пятницу утром слабо снижается, трейдеры оценивают данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.54 мск цена декабрьского фьючерса... ПРАЙМ, 11.08.2023
рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, сша, инфляция, золото, статданные сша
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром слабо снижается, трейдеры оценивают данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,15 доллара, или на 0,06%, до 1 947,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% — до 22,767 доллара за унцию.
В четверг была опубликована статистика об инфляции в США, которая повлияла на стоимость американской валюты и, соответственно, на стоимость золота. Годовая инфляция в США по итогам июля составила 3,2% против 3% месяцем ранее, ускорившись впервые с июня 2022 года. Вместе с этим значение оказалось ниже прогноза в 3,3%.
Так, на 8.54 мск пятницы индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 102,57 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и наоборот.