МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу утром слабо снижается, трейдеры оценивают данные по инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Фунт слегка растет к доллару в пятницу

По состоянию на 8.54 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 1,15 доллара, или на 0,06%, до 1 947,65 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,25% — до 22,767 доллара за унцию.

В четверг была опубликована статистика об инфляции в США, которая повлияла на стоимость американской валюты и, соответственно, на стоимость золота. Годовая инфляция в США по итогам июля составила 3,2% против 3% месяцем ранее, ускорившись впервые с июня 2022 года. Вместе с этим значение оказалось ниже прогноза в 3,3%.

Так, на 8.54 мск пятницы индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,03%, до 102,57 пункта. Удорожание доллара делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и наоборот.