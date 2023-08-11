МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Цена на золото в пятницу в целом стабильна, рынки оценивают перспективы дальнейшей монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Индекс потребительских настроений в США в августе оказался лучше прогноза

По состоянию на 17.09 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на символические 1,5 доллара, или на 0,08%, до 1 950,4 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевеет на 0,02% — до 22,817 доллара за унцию.

Рынки с осторожностью оценивают возможную реакцию ФРС после выхода статистики инфляции в США. С одной стороны, годовая инфляция в стране по итогам июля выросла до 3,2% с 3% месяцем ранее, ускорившись впервые более чем за год. С другой стороны, прогноз составлял 3,3%.

Теперь, по данным CME Group, 88,5% аналитиков ждут сохранения учётной ставки Федрезервом в сентябре на текущей отметке в 5,25-5,5% годовых.

"Золото продолжает медленно сползать к отметке в 1 900 долларов за унцию, поскольку сохраняются сомнения в том, будет ли у Федрезерв еще одно повышение ставки в текущем цикле, даже после вчерашних обнадеживающих данных об инфляции в США", — прокомментировал порталу Market Watch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).