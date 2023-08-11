МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ по итогам торгов в пятницу снизились почти на 4% и составили 407 долларов за тысячу кубометров, следует из лондонской биржи ICE. Котировки газа упали на фоне увеличения запасов в США

Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 429,2 доллара (+1,8%). Ценовой максимум в пятницу составил 432,9 доллара (+2,7%), ценовой минимум – 398,2 доллара (-5,5%). Последние фьючерсы торговались по 406,7 доллара (-3,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 421,5 доллара за тысячу кубометров.

Котировки в среду впервые с 21 июня перешагнули порог в 450 долларов и в ходе торгов поднимались почти до 500 долларов.

Эксперты поясняют, что рост биржевых цен на газ в Европе временный, связан с ожиданиями жары и слабого ветра, а также рисками временного прекращения поставок австралийского СПГ. Возможные забастовки рабочих на трех крупных предприятиях Chevron Corp. и Woodside Energy в Австралии могут нарушить около 10% мирового экспорта СПГ.