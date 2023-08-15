2023-08-15T04:09:00+03:00
2023-08-15T04:40:41+03:00
2023-08-15T04:09:00+03:00
2023
https://1prime.ru/commodities/20230815/841439102.html
На складах Лондонской биржи металлов выросли запасы российского алюминия
Товарно-сырьевые рынки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Запасы российского алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) растут вместе с увеличением экспорта алюминия из России, которое вызвано сокращением производства этого... ПРАЙМ, 15.08.2023
новости, рынки, товарно-сырьевые рынки, экономика, мировая экономика, промышленность, великобритания, лондонская биржа металлов, запасы, алюминий, россия
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372185.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372185.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372182.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372182.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372179.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83237/21/832372179.jpg
https://1prime.ru/industry_and_energy/20230811/841395135.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Запасы российского алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) растут вместе с увеличением экспорта алюминия из России, которое вызвано сокращением производства этого металла в Европе, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов.
По данным LME, доступные запасы российского алюминия на складах биржи выросли с 80% от всех доступных запасов этого металла в июне до 81% июле и составили 227 525 тонн.
"Рост запасов российского алюминия на складах LME может быть обусловлен увеличением экспорта из нашей страны на фоне сокращения его производства в отдельных регионах мира. В частности, в Европе выпуск первичного алюминия в июне 2023 года уменьшился на 8,2% к уровню аналогичного месяца 2022 года, составив 223 тыс. тонн", — сказал Хазанов.
"LME не отказывается от хранения алюминия из России на своих складах, несмотря на призывы Alcoa и Norsk Hydro провести его делистинг – для LME это невыгодно, так как тогда значительно уменьшатся ее доходы в виде процентов от сделок с алюминием", — пояснил также Хазанов.