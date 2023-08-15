МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Запасы российского алюминия на складах Лондонской биржи металлов (LME) растут вместе с увеличением экспорта алюминия из России, которое вызвано сокращением производства этого металла в Европе, заявил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности и энергетики Леонид Хазанов. "Русал" увеличил выпуск алюминия на 1,2 процента в первом полугодии

По данным LME, доступные запасы российского алюминия на складах биржи выросли с 80% от всех доступных запасов этого металла в июне до 81% июле и составили 227 525 тонн.

"Рост запасов российского алюминия на складах LME может быть обусловлен увеличением экспорта из нашей страны на фоне сокращения его производства в отдельных регионах мира. В частности, в Европе выпуск первичного алюминия в июне 2023 года уменьшился на 8,2% к уровню аналогичного месяца 2022 года, составив 223 тыс. тонн", — сказал Хазанов.

"LME не отказывается от хранения алюминия из России на своих складах, несмотря на призывы Alcoa и Norsk Hydro провести его делистинг – для LME это невыгодно, так как тогда значительно уменьшатся ее доходы в виде процентов от сделок с алюминием", — пояснил также Хазанов.