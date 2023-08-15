Цена дизтоплива на СПбМТСБ замедлила рост, побив рекорд в десятый раз за август
МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника уже в десятый раз с начала августа обновила рекорд, тем не менее, замедлила темпы роста, за день выросла на 0,97%, осталась ниже 66 тысяч рублей за тонну, мазут же бьет рекорды четвертый торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов.
Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало во вторник на 0,97%, до 65 944 рублей за тонну. И это уже десятое рекордное значение с начала месяца — в понедельник стоимость дизельного топлива выросла на 1,57%, превысив 65 тысяч рублей за тонну. За прошедшую половину августа его цена выросла уже на 14,7% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.
В то же время бензин за день подешевел. Марка Аи-92 потеряла 0,63%, ее стоимость опустилась до 61 767 рубля, а Аи-95 снизилась в цене на 0,36%, до 68 797 рубля.
Мазут же четвертый день подряд обновляет исторические максимумы цены, за торговый день прибавил еще 0,99%, подорожав до 35 154 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,49%, до 22 470 рублей, авиакеросин — на 4,45%, до 67 693 рублей за тонну.
Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости один из первых рекордов биржевой цены дизтоплива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.
При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.
https://1prime.ru/commodities/20230815/841458697.html