МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов вторника уже в десятый раз с начала августа обновила рекорд, тем не менее, замедлила темпы роста, за день выросла на 0,97%, осталась ниже 66 тысяч рублей за тонну, мазут же бьет рекорды четвертый торговый день подряд, свидетельствуют данные торгов. В Госдуме предсказали последствия заморозки цен на бензин

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало во вторник на 0,97%, до 65 944 рублей за тонну. И это уже десятое рекордное значение с начала месяца — в понедельник стоимость дизельного топлива выросла на 1,57%, превысив 65 тысяч рублей за тонну. За прошедшую половину августа его цена выросла уже на 14,7% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

В то же время бензин за день подешевел. Марка Аи-92 потеряла 0,63%, ее стоимость опустилась до 61 767 рубля, а Аи-95 снизилась в цене на 0,36%, до 68 797 рубля.

Мазут же четвертый день подряд обновляет исторические максимумы цены, за торговый день прибавил еще 0,99%, подорожав до 35 154 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подорожали на 4,49%, до 22 470 рублей, авиакеросин — на 4,45%, до 67 693 рублей за тонну.

Минэнерго РФ, комментируя РИА Новости один из первых рекордов биржевой цены дизтоплива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.