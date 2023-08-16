МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Стоимость дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов среды уже в одиннадцатый раз с начала августа обновила рекорд, вернулась к темпам роста выше 1% и превысила 66 тысяч рублей за тонну, свидетельствуют данные торгов. Цена дизтоплива на российской бирже в десятый раз побила рекорд за август

Летнее дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало в среду на 1%, до 66 926 рублей за тонну. И это уже одиннадцатое рекордное значение с начала месяца — во вторник стоимость дизельного топлива выросла на 0,97%, остановившись чуть ниже 66 тысяч тонн. При этом, с начала августа его цена выросла уже на 18% — еще 31 июля она была ниже 57 тысяч рублей за тонну.

Бензин также подорожал. Марка Аи-92 выросла в цене на 1,08%, до 62 434 рубля, а Аи-95 — на 0,77%, до 69 329 рубля за тонну.

Мазут же пятый день подряд также обновляет исторические максимумы цены, за торговый день прибавил еще 0,73%, подорожав до 35 411 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы (СУГи) подскочили в цене на 15,75%, до 26 008 рублей, самого высокого уровня с середины июня. Авиакеросин же подешевел на 0,86%, до 67 111 рублей.

Минэнерго РФ, комментируя один из первых рекордов биржевой цены дизтоплива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, и производство превышает потребление.

При этом ранее правительство России своим постановлением обязало нефтяников с сентября увеличить продажи топлива 5-го класса на бирже: минимальная доля продажи увеличена до 13% с 12%, а для дизельного топлива — до 9,5% с 8,5%. Пресс-служба кабмина отмечала, что это решение направлено на поддержание стабильности на внутреннем рынке.