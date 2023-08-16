МОСКВА, 16 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть колеблются, пока инвесторы оценивают ряд факторов, противоречиво влияющих на рынок, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Стратегический резерв нефти США за неделю вырос на 0,6 миллиона баррелей

По состоянию на 18.58 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижается на 0,24%, до 84,67 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,4%, до 80,67 доллара. Динамика котировок меняется ежеминутно.

"Цены на нефть испытывают сильное давление, поскольку Уолл-стрит все больше нервничает из-за прогнозов развития двух крупнейших экономик мира — США и Китая", — сказал агентству Блумберг старший рыночный аналитик компании Oanda Эдвард Мойя (Edward Moya).

"Спрос на нефть остается устойчивым. Рынок сокращается", — также приводит агентство слова аналитика банка UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo). Китай в августе поставит рекорд по импорту нефти из Ирана, пишет СМИ

Макроэкономические данные из Китая, вышедшие на текущей неделе, оказались слабее ожиданий аналитиков и продемонстрировали замедленные темпы восстановления экономики страны. Промпроизводство в стране в июле выросло на 3,7% в годовом выражении, аналитики прогнозировали рост на 4,4%. Розничные продажи в КНР в июле в то же время поднялись на 2,5% год к году вместо ожидаемого увеличения на 4,5%. Китай является одним из крупнейших импортеров и потребителей нефти, поэтому опасения по поводу перспектив его экономики отражаются на прогнозах по спросу.

В свою очередь, американские данные, вышедшие на прошлой неделе, показали, что годовая инфляция в США по итогам июля составила 3,2% против 3% месяцем ранее, ускорившись впервые с июня 2022 года.

В то же время котировки нефти поддерживают данные по коммерческим запасам нефти в США. Согласно статистике среды, за неделю по 11 августа запасы сократились сразу на 6 миллионов баррелей, до 439,7 миллиона, в то время как аналитики ожидали их сокращения лишь на 2,32 миллиона. А показатель за неделю по 28 июля упал на рекордные за всю историю 17 миллионов баррелей.