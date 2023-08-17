МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром практически не меняются после снижения почти на 2% днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Биржи Азии в основном снижаются вслед за США

По состоянию на 7.38 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,01% — до 83,44 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI — на 0,1%, до 79,3 доллара.

В среду нефть подешевела на 1,8% и 2% соответственно после выхода данных о запасах в США. Так, запасы бензина за неделю по 11 августа снизились слабее ожиданий, дистиллятов — неожиданно выросли. В то же время добыча нефти увеличилась на 100 тысяч баррелей в сутки — до 12,7 миллиона баррелей в сутки.

В то же время коммерческие запасы нефти за неделю снизились сильнее ожиданий — на 6 миллионов баррелей, тогда как ожидалось снижение лишь на 2,3 миллиона баррелей.

Продолжают влиять на стоимость нефти и базовые факторы, среди которых опасения за экономику Китая, крупного импортера и потребителя нефти, и усилия ОПЕК+ по снижению добычи.

"Нефтяной рынок не смог избежать общей рыночной обеспокоенности после выхода на этой неделе более слабых, чем ожидалось, макроэкономических данных из Китая", — приводит агентство Блумберг комментарий главы отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона (Warren Patterson). Вместе с тем эксперт отмечает, что усилия ОПЕК+ продолжают поддерживать дефицит на рынке.